Speelt Oostende eind oktober of begin september eindtoernooi Champions League? FIBA Europe reikt oplossing aan

Het basketbalseizoen zit er op, nationaal dan toch. Mogelijk rest er Oostende, dat uitgeroepen werd tot landskampioen, wel nog een uitdaging op Europees vlak. FIBA Europe heeft immers een oplossing bedacht voor de Champions League.

Het wil die ondanks de coronacrisis nog niet opgeven. Om het Champions League-seizoen af te werken zoals voorzien, moeten er wel nog een behoorlijk aantal wedstrijden worden afgewerkt. Daarom wil FIBA Europe tot de uitkomst van de competitie komen via een Final Eight.

VERSCHILLENDE VOORWAARDEN TE VERVULLEN

Normaal valt de beslissing over de eindwinaar in een Final Four. Dit jaar zou er dus geen eindtoernooi komen met vier ploegen, maar met acht. Dat zou dan moeten doorgaan van 30 september tot 4 oktober. Voorwaarde is wel dat tegen dan weer sportwedstrijden toegelaten worden met publiek en dat buitenlandse reizen gegarandeerd kunnen worden.

Oostende dwong in de achtste finales van de Champions League een belle af tegen Tenerife. Het staat dus 1-1 tussen beide ploegen. Als Oostende het beslissende duel wint, zou het zich dus ook kwalificeren voor de Final Eight. Dan moet wel nog voor aanvang van dat eindtoernooi de tijd gevonden worden om die match in Tenerife te laten plaatsvinden.