Ann Wauters besmet met het coronavirus: "Dacht dat ik een sterk lichaam had, maar..."

Slecht nieuws voor Ann Wauters. De basketbalspeelster is sinds vorige week besmet met het coronavirus. Op Instagram vertelde ze hoe hard het virus haar te pakken had.

Sinds vorige week is Ann Wauters besmet met het coronavirus. Na een test bleek ze positief te zijn. Ze gaf meer uitleg via een bericht op Instagram. Ik dacht dat ik een sterk lichaam had, maar het virus had mij stevig te pakken."

"Ik zou graag aan iedereen vragen om zich te verenigen in de strijd tegen het coronavirus. Iedereen moet thuis blijven en de regels volgen. Probeer voor elkaar te zorgen", aldus Ann Wauters op haar Instagram.