Ann Wauters: "Letterlijk ziek geworden door het nieuws van de Olympische Spelen"

Ann Wauters kreeg vorige week slecht nieuws. Ze werd ziek en na een test bleek ze besmet te zijn met het coronavirus. Ze kan er nog wel om lachen, want ze zegt dat ze ziek is geworden door het nieuws van de Olympische Spelen.

Ann Wauters gaf een interview bij Het Laatste Nieuws. Ze hadden het over haar besmetting met het coronavirus, maar ook over de Olympische Spelen die afgelast worden. Het is namelijk een grote droom van Wauters om naar de Spelen te gaan.

"Ik ben letterlijk ziek geworden door het nieuws van de Olympische Spelen", lacht Wauters. Toch heeft ze serieus wat problemen gehad door het coronavirus. "Als ik de trap nam, moest ik daarna altijd tien minuten bekomen."