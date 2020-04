Het opvallende seizoen van LaMelo Ball: Enorm talent heeft de ploeg gekocht waar hij dit seizoen heeft gespeeld

De mensen die veel met basketbal bezig zijn, kennen ongetwijfeld Lonzo Ball. De Amerikaanse point guard speelt al enkele jaren in de NBA. Eerst bij de LA Lakers, maar sinds dit seizoen bij de New Orleans Pelicans.

Ball heeft ook twee jongere broers. LiAngelo Ball is actief in de G League en rond LaMelo Ball hangt een opvallend verhaal. Volgens Het Nieuwsblad speelde hij dit seizoen de pannen van het dak in Australië bij de Illawarra Hawks tot een voetblessure roet in het eten strooide.

Toch zou het de NBA-ploegen niet afschrikken, want hij zou bij de komende draft één van de spelers kunnen worden die als eerste worden gekozen door de beste basketbalploegen ter wereld.

Het is echter niet duidelijk of LaMelo Ball wilt vertrekken bij de Illawarra Hawks, want hij zou de club met een groep investeerders gekocht hebben. Een opvallende zet dus van de jongste Ball. Bij de Hawks hopen ze nu dat ze sterke spelers kunnen aantrekken door de naam "Ball".