Kobe Bryant twee maanden na zijn dood samen met twee andere kleppers opgenomen in Hall of Fame

De Hall of Fame is enkel voor zij die tijdens hun loopbaan een uitzonderlijke bijdrage leveren en dat is zonder enige twijfel wat Kobe Bryant gedaan heeft. De man die eind januari het leven liet in een helikoptercrash is nu officieel opgenomen in de Hall of Fame.

Het sterrenensemble van de Hall of Fame is zo nog wat indrukwekkender. De waslijst aan verwezenlijkingen van Kobe Bryant is dat evenzeer. Bryant leidde de LA Lakers naar vijf titels en veroverde ook twee gouden medailles met Team USA. Zijn plaats in de Hall of Fame is dan ook meer dan verdiend.

Ook twee andere ex-basketbalspelers krijgen daar hun plekje. Voor Tim Duncan is het een beloning voor zijn jarenlang sterkhouderschap bij San Antonio Spurs. Duncan behaalde met de Spurs eveneens vijf titels. Kevin Garnett treedt ook toe tot de Hall of Fame nadat hij in 2008 kampioen werd met de Boston Celtics.

Alle drie deze heren zullen dus vereeuwigd worden in de Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Het prestigieuze basketbalmuseum is gelegen in Springfield, Massachusetts.