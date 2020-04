Meesseman kan nog niet meteen op zoek naar nieuwe titel: Amerikaanse competitie niet van start in mei

Doordat de competitie in Rusland stil kwam te liggen, werden Emma Meesseman en haar ploeg Ekaterinburg uitgeroepen tot kampioen. De Belgian Cat hoopte dan wel in mei weer aan de slag te kunnen in de WNBA, maar zal nog eventjes geduld moeten oefenen.

Op 15 mei zou Emma Meesseman met de Washington Mystics de opener van het WNBA-seizoen spelen tegen de LA Sparks. Het was echter eerder al duidelijk dat ook de WNBA onder druk kwam te staan door het coronavirus. Nu is de bevestiging gekomen dat de competitiestart wordt uitgesteld. En dit voor onbepaalde duur. Het is dus koffiedik kijken wanneer de Amerikaanse basketbalcompetitie bij de dames wel zal kunnen aanvatten. Het Washington van Meesseman is de titelverdediger nadat het vorig seizoen - onder andere dankzij de inbreng van de Belgische - kampioen werd. Julie Allemand zou dan weer haar debuut maken in de VS bij de Indiana Fever.