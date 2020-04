Teams uit New York en NBA helpen geplaagde grootstad uit de nood met mondmaskers

Het is de komende twee weken alle hens aan dek in de VS om het coronavirus het hoofd te bieden en zeker in New York, dat te maken heeft met de meeste coronagevallen. Ook de basketbalsport doet zijn duit in het zakje om de staat en de stad New York uit de nood te helpen.

Om de coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden, is er zoveel mogelijk materiaal nodig. Zeker mondmaskers zijn geen overbodige luxe. Omdat New York zo zwaar getroffen is, onderneemt de NBA actie om het zorgpersoneel een miljoen extra mondmaskers te bezorgen.

De NBA gaat hiervoor samenwerken met de organisaties van de New York Knicks en de Brooklyn Nets, de twee ploegen uit de Amerikaanse basketbalcompetitie die normaal in de grootstad hun wedstrijd afwerken. Ook de consul van China is bij dit initiatief betrokken.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.



New York thanks you.



We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020

Andrew Cuomo, de gouverneur van de staat New York, kreeg de voorbije weken heel wat media-aandacht nu zijn regio in het oog van de storm staat. Cuomo bedankte in een tweet alvast voor de extra lading mondmaskers.