Giants leveren voor tweede jaar op rij beste Belgische speler

Hans Vanwijn van de Antwerp Giants is in het referendum van Het Nieuwsblad uitgeroepen tot de beste Belgische speler in de basketbalcompetitie. Hij volgt Ismael Bako op, die was vorig jaar ook actief in Antwerpen.

Vanwijn haalde 151 punten, respectievelijk 75 en 50 punten meer dan de nummers 2: Alex Libert (Charleroi) en Jean-Marc Mwema (Oostende). Het kan goed zijn dat de Giants voor het tweede jaar op rij afscheid moeten nemen van hun beste Belgische speler. Eerder liet Vanwijn al optekenen dat hij "klaar is voor een nieuwe uitdaging." Normaal gezien worden deze awards pas eind mei uitgereikt en niet nu. Maar de basketbalcompetitie in België is definitief beëindigd waardoor de stemming dit jaar vroeger kon gebeuren.