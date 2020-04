Europese titels 3x3 zullen in Antwerpen verdeeld worden in het najaar

De Groenplaats in Antwerpen zou eind juni dit jaar normaal 'the place to be' worden. Dan zou daar immers het EK 3x3 basketbal doorgaan. De alsmaar populair wordende variant op het traditionele zal nu pas in het najaar in de Sinjorenstad te zien zijn.

De reden daarvoor is uiteraard de uitbraak van het coronavirus. Gezien de maatregelen die momenteel nog van kracht zijn, is juni te kort dag om zo'n prestigieus toernooi te laten plaatsvinden. De FIBA Europe Cup 3x3 is daarom verplaatst naar het najaar van 2020. VOOR HET EERST OLYMPISCHE SPORT De organisatie gaat samen met de Europese basketbalbond en de stad Antwerpen nog op zoek naar een nieuwe specifieke datum. Twaalf mannen-en vrouwenteams zullen dan dus wel degelijk neerstrijken in België. Het EK zal gelden als een voorbereiding op de Olympische Spelen, die dus uitgesteld zijn naar 2021. Een wedstrijd in het 3x3 duurt maximaal tien minuten. De toeschouwers in Antwerpen mogen zich dit najaar dus opmaken voor heel wat mooie affiches.