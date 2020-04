LeBron James: "Hopelijk kunnen we seizoen afmaken: waren aan iets moois bezig"

De NBA staat sinds 11 maart op pauze. Rudy Gobert testte toen positief op het coronavirus.

Op 18 april zouden de play-offs normaal beginnen in de NBA, maar het is hoogst onzeker of er dit seizoen nog kan gespeeld worden.

LeBron James liet zich eerder sceptisch uit over basketten zonder publiek, maar de ster van de Los Angeles Lakers is intussen van mening veranderd.

"Ik hoop dat we de kans krijgen om het seizoen te beëindigen", vertelde James. "Anders zal ik met een onvoldaan gevoel achterblijven, want we waren bezig aan iets moois."

"Als je een locatie zou vinden die afgeschermd kan worden, bijvoorbeeld in Las Vegas, waar wij terecht zouden kunnen en het veilig is, dan moet je daarover kunnen praten. Maar de gezondheid van iedereen moet op de eerste plaats komen."