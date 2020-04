Donkere wolken trekken weg boven Phoenix Brussels: "Het budget is in evenwicht"

Na regen komt zonneschijn: basketbalclub Phoenix Brussels lijkt dan toch zijn financiële zaakjes op orde te hebben, met dank aan extra sponsors en de stad Brussel.

Na een moeilijk jaar werd alles op alles gezet binnen de club om niet te degraderen naar tweede klasse. Dit lijkt nu ook finaal gelukt te zijn. Eerder werd er al een nieuwe coach, Ian Hannavan, aangetrokken voor volgend seizoen en nu komt Brussels zelf met nog meer goed nieuws op de proppen.

"Onze belangrijkste sponsors en de plaatselijke overheid hebben hun steun bevestigd, waardoor het budget voor komend seizoen in evenwicht is. Aan de andere kant hebben we zelf gesnoeid in ons spelerscollectief. Het wordt dus zeker een overgangsjaar, waarin de club zal vechten voor een plaats in de play-offs."

William Robeyns en Niels Foerts zijn de enigen die nog overschieten na de sanering in de spelerskern. Zij krijgen versterking van Louis Hazard (Ieper) en de Amerikaan BJ Raymond, die overkomt uit Finland.