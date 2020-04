Ann Wauters is verlost van het coronavirus: "Als ik de trap opliep, moest ik toch even bekomen"

Het was geen makkelijke periode voor Ann Wauters. Door het coronavirus werden de Olympische Spelen uitgesteld en Wauters keek daar enorm naar uit. Als of dat nog niet genoeg was, liep Wauters ook nog eens zelf het virus op.

Op bepaalde dagen heeft ze afgezien door het virus. "Ik dacht eerst dat het om een griep ging, maar daarna kwamen extra symptomen. Zo had ik geen smaak en geur meer, was ik draaierig, moe en zelfs kortademig", aldus Wauters bij het VTM-programma ‘Blijf In Uw Kot’.

Ook op andere momenten had ze veel last. "Als ik de trap opliep, had ik veel last. Dan moest ik altijd even bekomen. Ook op mentaal vlak was het lastig, want het nieuws van de Spelen kwam hard aan. Ik kan mij mentaal wel opladen voor een extra jaar, maar het grootste struikelblok zal vooral mijn fysieke paraatheid zijn", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.