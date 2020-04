NBA werkt aan terugkeer: er ligt een opvallend plan op tafel

Hoe zit het met de grootste basketbalcompetitie ter wereld? In de Verenigde Staten zijn er namelijk heel wat problemen door het coronavirus en het is dus maar de vraag of de NBA snel zou kunnen hervatten.

Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt om de competitie terug te hervatten. Ze hopen namelijk dat er een kampioen is voor Labor Day Weekend (7 september). Volgens Het Nieuwsblad moet er zeker nog twee maanden gespeeld worden, dus zal de competitie vanaf juni terug moeten beginnen. De NBA zou ook een 25-dagenprogramma willen organiseren. In deze periode zouden de spelers de kans krijgen te trainen met waarschijnlijk meer mogelijkheden dan thuis, en ze twee weken de tijd te geven om echt on court basketbal te spelen." Als het kamp niet in juni zou kunnen beginnen, bestaat de kans dat de competitie wordt geannuleerd. Het nieuwe seizoen start namelijk al in november.