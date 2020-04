Basketbal-fans over de hele wereld kijken uit naar zondag: 'The Last Dance' komt eindelijk op tv!

Likkebaarden, dat is wat fans over de hele wereld nu aan het doen zijn. Zondag kan niet snel genoeg komen, want ESPN released de documentaire over de legendarische Chicago Bulls van Michael Jordan: 'The Last Dance!'

De release was normaal gezien voor later, maar door de corona-uitbraak probeerden fans over de hele wereld ESPN te overtuigen om de tapes nu te lossen. En de zender ging erin mee. 'The Last Dance' was normaal gezien een documentaire over het laatste seizoen van de machtige Chicago Bulls, maar werd een reeks over de hele dynastie in de jaren 90. Scottie Pippen, Tony Kukoc, Dennis Rodman, Phil Jackson... Ze komen allemaal aan het woord. Er worden ook nooit vertoonde beelden vanop training en in de kleedkamer gegeven. Zo maakte Michael Jordan er zich al ongerust over dat hij als een 'gemene vent' ging overkomen. Zijn zoon - zoals veel basketfans - liet al weten: "Winnen heeft een prijs". “Winning has a price.” - Dad🏆🏆🏆 https://t.co/wl6AQQ2rMw — Marcus Jordan (@HEIRMJ) April 16, 2020