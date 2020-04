🎥 Charlotte-speler moet het afleggen tegen niemand minder dan Thibaut Courtois in virtuele NBA-match

Terwijl in de NBA normaal de play-offs al begonnen waren, ligt alles nu nog altijd stil. Basketbalwedstrijden spelen zich momenteel enkel in de virtuele wereld af. Zo stonden Charlotte-speler Willy Hernangomez en Thibaut Courtois tegenover mekaar in een NBA-match.

In het echte leven komt Courtois natuurlijk uit het voetbal, maar de doelman van de Rode Duivels is ook een fervent gamer. Zo doet hij mee aan virtuele race-events en speelt hij ook geregeld NBA2K. Via dat spelletje nam hij het op tegen Willy Hernangomez.

Geen simpele opdracht, want Hernangomez is zelf basketbalspeler en dus verwant met alle skills. De Spanjaard speelde in Europa bij Real Madrid en Sevilla en maakte in 2016 zijn intrede in de NBA. Na een passage bij New York Knicks is hij sinds 2018 speler van de Charlotte Hornets.

Zijn ervaringen van op het basketbalterrein hielpen hem niet in het virtuele gebeuren. Hernangomez speelde uiteraard met zijn eigen ploeg, Charlotte. Thibaut Courtois speelde met de Atlanta Hawks. De Hawks van Courtois wonnen met 79-57.