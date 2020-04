Belgische power forward heeft zijn contract verlengd bij Luik

Ioan Iarochevitch heeft een nieuw contract getekend bij Luik. De Belgische power forward van 2m07 is één van de sterkhouders van de club en het is dan ook goed nieuws voor Luik en de supporters.

Ioan Iarochevitch is een ex-Belgian Lion en hij speelde in het verleden ook al voor Charleroi en Kangoeroes. Volgens Het Nieuwsblad was de forward van 2m07 dit seizoen goed voor 12 punten, 3 rebounds en 2 assists bij Luik.

Na een sterk seizoen hebben ze bij de club besloten om zijn contract met één seizoen te verlengen. Ze zijn goed bezig voor de toekomst, want ze hebben ook al enkele jonge Belgische talenten binnengehaald.