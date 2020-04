Docu over Michael Jordan en Chicago Bulls schot in de roos: "Alsof je bij God mocht meekijken toen ie de Bijbel schreef"

Basketbalfans over de hele wereld hebben het best mogelijke cadeau gekregen dat zich in coronatijd kon voordoen: de lancering van de Netflix-docu 'The Last Dance'. De eerste twee afleveringen van de tiendelige reeks zijn nog maar uitgezonden, maar de reacties zijn al laaiend enthousiast.

'The Last Dance' begint bij aanvang van het seizoen 1997-1998. Met vijf titels in zeven jaren zijn de Chicago Bulls zowat de grootste 'franchise' in de internationale topsport. Chicago-coach Phil Jackson tekent nog voor een jaar bij, maar het is duidelijk dat het zijn laatste zal worden. En Michael Jordan heeft zijn lot aan dat van Jordan verbonden.

De documentaire volgt dus het verhaal van Michael Jordan en Chicago Bulls op weg naar hun zesde titel in acht jaar. Die zou er ook komen nadat Jordan in Game 6 van de Finals tegen Utah Jazz het beslissende shot zou scoren in de slotseconden.

Voor wie die periode meemaakte, is het waanzin om nu een blik achter de schermen te krijgen. "The Last Dance is een beetje alsof je bij God mocht meekijken terwijl ie de Bijbel schreef", tweet voormalig basketbalspeler Pieter Loridon. Ook internationaal niets dan positieve reacties. ESPN meldde dat in Amerika 6,3 miljoen mensen naar de eerste aflevering hebben gekeken.

https://t.co/JiHya4IaH5 — Pieter Loridon (@PieterLoridon) April 21, 2020