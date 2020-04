Belgian Cat heeft contract bij Basket Namur Capitale verlengd

Goed nieuws voor Basket Namur Capitale. Hanne Mestdagh, een Belgian Cat, heeft namelijk haar contract verlengd bij de club. Ze speelt al sinds 2017 voor Basket Namur Capitale en ze blijft al zeker één seizoen langer.

Het was niet duidelijk of Hanne Mestdagh bij Basket Namur Capitale zou blijven, want haar vader, Philip Mestdagh, was er de voorbije seizoenen trainer, maar hij geeft de fakkel volgend seizoen over aan Jan Callewaert.

Toch heeft de Belgian Cat dus besloten om te blijven. Ze zit al sinds 2017 bij de club en volgens Sporza heeft ze haar contract met één seizoen verlengd.