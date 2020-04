Komt er nu ook een documentaire over een andere basketballegende? Hij werd in zijn laatste seizoen gevolg door een cameraploeg

De kans is bestaande dat Michael Jordan in de toekomst een opvolger krijgt. Enkele dagen geleden verscheen een documentaire over hem op Netflix. Binnen enkele jaren zou het ook wel eens het geval kunnen zijn voor Kobe Bryant.

The Last Dance is een documentaire over Michael Jordan. Daarbij was er een cameraploeg die het laatste jaar van de ex-speler van Chicago Bulls mocht volgen. The Last Dance is op Netfix te bezichtigen.

Binnen enkele jaren zou er een opvolger kunnen komen, want volgens Sporza zou ook Kobe Bryant gevolgd zijn in zijn laatste seizoen. Enkele maanden geleden is Bryant overleden, maar hij zou voor zijn dood nog naar de beelden gezien hebben en gezegd hebben welke beelden ze mogen gebruiken. De basketballegende is samen met zijn dochter Gianna gestorven in een helikoptercrash.