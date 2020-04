Yannick Desiron keert na twee seizoenen Filou Oostende terug naar oude werkgever

Limburg United heeft een sterke speler in huis gehaald voor het komende seizoen. Het plukt namelijk Yannick Desiron weg bij Filou Oostende. In verleden speelde Desiron al voor Limburg United.

Een opvallende transfer in de basketbalwereld. Volgens Het Laatste Nieuws zou Yannick Desiron Filou Oostende verlaten en naar Limburg United trekken. Desiron speelde de voorbije twee seizoenen voor de Belgische kampioen.

Desiron keert zo terug naar het oude nest, want in het verleden was hij al aan de slag bij Limburg United.