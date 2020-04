Goed nieuws voor onder meer Houston, Oklahoma en San Antonio: trainingen kunnen binnenkort hervatten

Sinds 11 maart worden er in de NBA al geen wedstrijden meer gespeeld en een kleine anderhalve week later gingen ook alle trainingsfaciliteiten dicht. Daar komt nu stilaan verandering in. In mei zullen de teams uit Texas, Oklahoma en Georgia weer kunnen trainen.

Dat heeft alles te maken met de beslissingen van de overheid. In de VS kunnen de gouverneurs per staat bepalen wanneer er sprake kan zijn van versoepeling van de coronamaatregelen. Zo kan de situatie van staat tot staat verschillen. GEORGIA ALS EERSTE OPNIEUW OPEN De gouverneur van Georgia, Brian Kemp, besliste om in zijn staat alvast de economie te heropenen, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Onder andere de fitnesscentra en gyms gingen opnieuw open. In Oklahoma zal dat volgende week ook gebeuren en Texas lijkt dezelfde weg in te slaan. De NBA geeft er ook voorkeur aan om spelers op de club te laten trainen in plaats van op openbare plaatsen. Dat wil zeggen dat teams als Atlanta, Oklahoma City Thunder, Dallas, Houston en San Antonio de trainingen kunnen hervatten. Het gaat wel enkel om individuele trainingen. Ploegen uit andere staten zullen nog wat langer moeten wachten eer ze weer aan de slag kunnen.