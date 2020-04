🎥 The Last Dance gaat voort: 'The Shot' leidde succesperiode Michael Jordan in en Belg speelde nog tegen hem

Nadat de eerste twee afleveringen de wereld in vervoering brachten, heeft Netflix zondagavond de derde aflevering uitgebracht van 'The Last Dance', de docu over het laatste succes van Michael Jordan en de Bulls. De switch tussen die twee uitzendingen brengt ons bij de Cavs en... Eric Struelens.

Op de McDonald's Open, een vriendschappelijk toernooi voor aanvang van het NBA-seizoen, speelden de Chicago Bulls in 1997 in Parijs tegen PSG. Chicago wint met amper 82-89. Bij PSG scoort Eric Struelens elf punten. "Uiteraard was Jordan Groots en een dag voor de match was ik redelijk nerveus", vertelt Struelens aan GvA. Toch was hij niet te veel met de figuur Jordan bezig. "Op het parket heb ik geen enkel moment gedacht: Wow. Ik sta tegenover de grootste speler ooit. Je geeft je gewoon volledig." Chicago zou nadien nog twee titels behalen. Maar beginnen deed het eigenlijk allemaal in 1989. In de eerste ronde van de play-offs stond het na vier wedstrijden 2-2 in de serie tegen de Cavs en toen moesten de Bulls naar Cleveland voor de allebeslissende vijfde match. De uitschakeling leek eraan te komen, maar 'The Shot' van Michael Jordan bracht redding: zijn unieke buzzer-beater loodste de Bulls een ronde verder. Kampioen zouden ze dat jaar niet worden, maar de kiem werd wel gelegd voor het latere succes.