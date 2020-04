Slecht nieuws voor NBA-spelers: trainingscentra gaan deze week dan toch niet open

De NBA-spelers waren er zich op aan het verheugen. Op vrijdag 1 mei gingen de trainingscentra van de clubs opnieuw open en dus konden ze daar gaan trainen. Het idee om de centra te openen, is echter uitgesteld.

Slecht nieuws voor LeBron James en co. Normaal gezien gingen de trainingscentra van de ploegen open op 1 mei, maar op de officiële website van de NBA vinden we terug dat er pas "ten vroegste" op 8 mei getraind kan worden. Het zou ook niet in alle steden zijn en de trainingen zijn beperkt.

Volgens Sporza zullen er ook heel wat veiligheidsmaatregelen zijn. Zo mogen er bijvoorbeeld maar vier spelers op hetzelfde moment aan het trainen zijn. De competitie zelf ligt al stil van 11 maart en het is niet duidelijk of de grootste basketbalcompetitie ter wereld nog wel kan heropstarten dit seizoen.