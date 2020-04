Zien we binnenkort opnieuw een Belg in de NBA? Hij is opgenomen in een voorlopige lijst voor de NBA-draft

Krijgen we volgend seizoen een nieuwe Belg te zien in de NBA? Joël Ekamba zit in de voorlopige lijst voor de NBA-draft. Ekamba is 19 jaar oud en speelt op dit moment voor het Franse Limoges.

Joël Ekamba wordt gezien als een groot, Belgisch talent. Volgens Het Laatste Nieuws speelt hij op dit moment bij de beloften van het Franse Limoges, maar hij traint mee met de eerste ploeg. Hij was dit seizoen goed voor 13 punten. Ekamba is opgenomen in de voorlopige lijst van de NBA-draft. Toch is de kans klein dat we hem binnenkort in de NBA zullen zien, want in totaal zijn 205 spelers ingeschreven. Ook LaMelo Ball, de broer van Lonzo, zal er bij zijn en er wordt zelfs verwacht dat hij de eerste "pick" zal zijn.