Cats gaan naakt tegen homofobie en intussen dreigt annulatie van competities volgens adviseur van president Trump

Goed en minder goed nieuws uit basketballand. Enkele Belgian Cats doen mee aan een actie die de strijd aangaat met homofobie, een lovenswaardige actie van enkele van onze speelsters. De Cats die in de VS spelen, kregen echter een domper te verwerken.

Ook in tijden van corona zijn er nog altijd andere zaken die onze maatschappij parten spelen. Homofobie bijvoorbeeld, nog altijd een probleem in de sport en in de samenleving in zijn geheel. De oprichter van 'Same Sport, Different Sexuality', heeft enkele Belgian Cats gevraagd om mee te werken aan zijn project.

Ann Wauters, Marjorie Carpréau en Hanne Mestdagh zagen dit zeker zitten en gingen hiervoor zelfs uit de kleren. Ook Sofia Da Silva, ex-speelster van Namen, deed mee aan de actie en poseerde voor de lens van de fotograaf.

Er is nu ook de tijd voor dit soort acties, want op sportief vlak is er weinig te beleven. In België zal dit seizoen sowieso niet meer gebasketbald worden. En in de VS? Professor Anthony Fauci, adviseur van president Trump, heeft daar laten vallen dat sommige sporten hun seizoen moeten annuleren. Mogelijk vallen de NBA en WNBA hieronder. Meesseman en Allemand zouden normaal in actie komen tijdens het WNBA-seizoen.