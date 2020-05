Antwerp Giants brengen eigen mondmasker op de markt

Tal van Belgische voetbalclubs hebben hun eigen mondmasker op de markt gebracht en nu springt ook het Belgische basketbal op de kar.

Basketbalclub Antwerp Giants biedt vanaf 1 mei ook eigen mondmaskers aan. Fans kunnen via de webstek van de club een bestelling plaatsen. De maskers moeten per vier besteld worden en in elk pakketje zitten twee varianten: een rode en een oranje. De kostprijs bedraagt 20 euro.

Mondmaskers zijn 4 mei zijn mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer. Verder wordt het gebruik ook aangeraden wanneer je in de openbare ruimte komt.

In het voetbal zijn er al enkele clubs die mondmaskers aan de man/fan brengen. Op enkele dagen tijd had Club Brugge bijvoorbeeld al meer dan 65.000 maskers verkocht.