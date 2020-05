Definitieve stopzetting van de NBA? "Nonsens!", vindt superster

"Ik zag berichten over voorzitters en agenten die het seizoen willen stopzetten??? Dat is absoluut niet waar. Niemand die ik ken zou zoiets zeggen. Vanaf het moment dat het veilig is, willen we ons seizoen opnieuw opvatten en normaal beëindigen. Ik ben er klaar voor en ons team is klaar, niemand moet iets cancellen", luiden de woorden van James.

Nieuwskanaal CNBC kwam met het bericht dat sommige eigenaars en agenten druk zouden uitoefenen om de competitie stop te zetten. Ze zouden zich zorgen maken om de gezondheid van de spelers en vragen zich af of het economisch wel goed is om door te spelen zonder publiek.

Maar de 35-jarige superster LeBron James doet deze berichten af als 'fake news', om het met de woorden van Amerikaans president Donald Trump te zeggen.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. šŸ‘‘