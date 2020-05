Meesseman grijpt net naast MVP-titel in de EuroLeague

De reguliere fase van de Euroleague zit erop en daar hebben de stemmers zich op kunnen baseren. Emma Meesseman werd door de trainers op de vierde plaats gestemd, door de fans op de zesde en door de media op de tweede. In totaal leverde dat een tweede plaats op in het algemene MVP-klassement.

Die tweede plaats deelt de Belgian Cat met de Amerikaanse Alyssa Thomas (Praag). De meest waardevolle speelster van de EuroLeague was de Oekraïense Alina Iagupova (Fenerbahçe).

Doorheen het reguliere seizoen liet Meesseman met haar team Jekaterinenburg dertien zeges en een nederlaag optekenen.

