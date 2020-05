NBA krijgt de gekste voorstellen om competite uit te spelen

De NBA krijgt de gekste voorstellen om de NBA toch uit te spelen dit seizoen. In Amerika zijn ze niet vies van een stunt meer of minder, zeker niet als er een degelijke vergoeding tegenover staat.

Hotelgroep MGM Resorts International heeft de clubs uitgenodigd om de NBA af te werken in zijn hotels en casino's in Las Vegas meldt de New York TImes. MHM bezit dertien hotels in LA en wil 24 congrescentra omvormen tot basketbalzalen. Een bijkomend voordeel is dat de hele entourage in quarantaine in de hotels kunnen verblijven.

ESPN weet dan weer dat de NBA al zo'n voorstel ontving van Disney World in Orlando. In totaal zou er plaats moeten zijn voor 30 teams, of 16 als de NBA beslist om de play-offs meteen te spelen. Ongeveer 80% van de wedstrijden van de reguliere competitie zijn er al gespeeld.