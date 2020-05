Wel zéér inventief voorstel voor sport tijdens corona: zowel NBA als WNBA kunnen gered worden door Las Vegas

Is Las Vegas het walhalla dat het basketbalseizoen in het walhalla kan redden? De stad in Nevada ontving in het verleden al eens het All-Star Game, oefenmatchen en er gingen ook al wedstrijden uit de NCAA door. Mogelijk trekken de NBA en WNBA voor het afwerken van hun seizoen straks naar Vegas.

Er was al sprake van dat MGM de NBA een voorstel zou doen om de rest van de competitie af te werken. Volgens de New York Times heeft MGM inmiddels zowel de NBA als de WNBA officieel uitgenodigd in Las Vegas. MGM zou een volledige campus in quarantaine organiseren, waarbij alle betrokkenen verdeeld zullen worden over drie hotels.

25 BASKETTERREINEN VOORHANDEN

Naast de thuisbasis van WNBA-ploeg Las Vegas Aces heeft MGM nog 24 andere basketbalterreinen beschikbaar waar er trainingen en wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Zo zou het basketbalseizoen in de VS nog volledig afgewerkt kunnen worden. Het NBA-seizoen is reeds begonnen, maar ligt stil sinds begin maart. In de WNBA is nog geen wedstrijd gespeeld.

Ook voor het ijshockey en voetbal is het een optie om naar Las Vegas af te zakken om hun competitie weer op te starten. De NFL heeft aangekondigd dat het American Football-seizoen van start zou gaan zoals voorzien, maar geen wedstrijden zal organiseren in Mexico of Europa.