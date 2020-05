Antwerp Giant Dennis Donkor bekijkt het positief: "Wij zijn de enige ploeg die op het parket een prijs gepakt heeft"

De basketbalcompetitie lag in ons land heel snel in een definitieve plooi toen het coronavirus uitbrak. De competitie werd snel stilgelegd, iets wat velen op dat moment (nog) niet goed snapten.

Maar Antwerp Giant-speler Dennis Donkor toont nu begrip de beslissing van de Pro League nu wel. "Op dat moment was het even slikken. Maar achteraf gezien was het de juiste beslissing en heeft de Pro League snel op de bal gespeeld. De gezondheid is het belangrijkste", reageert Donkor bij GVA.

Oostende kampioen? Beetje voorbarig

Oostende is uitgeroepen tot kampioen in de Belgische basketbalcompetitie, niet helemaal verdiend volgens Donkor. "Het is vooral voorbarig om dat te zeggen. De play offs moesten nog beginnen en we waren aan het groeien richting onze piek. Er was nog veel mogelijk. Maar ik bekijk het nu positief: we zijn de enige ploeg die een prijs op het parket gepakt heeft."

Volgens hem lijkt het zelfs nog te vroeg om in September opnieuw te kunnen spelen. "Hopelijk lukt begin oktober en mogen we dan ook weer spelen in de Champions League, dat is toch wat interessanter dan de Fiba Europe Cup", klinkt het bij Donkor