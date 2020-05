Nederlandse basketbalcompetitie neemt belangrijke beslissing: "Tot dan zal er niet gespeeld worden"

Een opvallende beslissing in het Nederlandse basketbal. Er is namelijk beslist dat er niet gespeeld zal worden tot er opnieuw supporters naar de wedstrijden mogen komen kijken. De ploegen hebben samen een akkoord gevonden over deze beslissing.

Het zou nog even kunnen duren voor er volgend seizoen opnieuw basketbal gespeeld zal worden in Nederland. De clubs hebben namelijk besloten dat ze pas opnieuw zullen spelen als er publiek wordt toegelaten. Het is nog niet duidelijk wanneer de competitie in Nederland dan zou kunnen starten. Volgens Sporza mogen er terug sportwedstrijden zijn vanaf 1 september, maar publiek zal nog niet worden toegelaten.