NBA blijft zoeken naar een oplossing: Komt er een beveiligde zone?

Terwijl er in heel wat sporten meer duidelijkheid aan het komen is over het vervolg van de competitie, is het in de NBA nog afwachten. De trainingscentra zijn wel opnieuw open, maar het zal nog even duren voor er opnieuw wedstrijden gespeeld zullen worden.

De eerste wedstrijden zullen namelijk pas mogen doorgaan als alle ploegen drie weken collectieve trainingen achter de rug hebben. Het kan dus nog even duren, want wordt er nog niet in grote groepen getraind. De organisatie probeert ook een oplossing te vinden zodat de ploegen niet ver moeten reizen voor de wedstrijden. Het heeft namelijk geen zin als er toch geen publiek aanwezig mag zijn. Daarom denkt NBA Commissioner Adam Silver volgens Het Nieuwsblad aan een beveiligde zone waar de wedstrijden afgewerkt zullen worden. Er wordt gedacht aan Las Vegas en/of Disney World in Orlando.