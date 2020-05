Basketballegende is duidelijk: "Focus op de veiligheid van de supporters en de mensen. Schrap het seizoen gewoon"

Het is nog niet duidelijk of dit seizoen van de NBA nog hervat zal worden, maar als het van Shaquille O'Neal zou afhangen, kan het beter geschrapt worden. Volgens hem is de veiligheid en de gezondheid van de mensen belangrijker.

Shaquille O’Neal is een basketballegende. Hij won drie titels met de LA Lakers en één titel met de Miami Heat. Volgens de ex-center is het beter om dit seizoen gewoon stop te zetten. "Laat iedereen naar huis gaan en laat ze volgend seizoen terugkomen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. Volgens O’Neal is de veiligheid nu belangrijker. "Schrap het seizoen. Focus op de veiligheid van de spelers, het personeel en de supporters."