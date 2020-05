Verandering van decor: Belgian Cats moeten mits kwalificatie volgend jaar naar Spanje voor EK

Naast de Olympische Spelen is er volgend jaar nog een groot evenement voor onze nationale basketbaldames: het Europees Kampioenschap. Dat eindfase van het EK zou normaal doorgaan in de Franse hoofdstad Parijs, maar die plannen zijn danig veranderd.

De FIBA heeft aangekondigd dat de eindfase van het EK bij de dames niet zal plaatsvinden in Parijs, maar wel in Valencia in Spanje. Frankrijk en Spanje gingen in principe samen het EK organiseren. Of deze beslissing iets te maken heeft met de coronacrisis, is niet meteen duidelijk.

Aangezien Spanje ook zwaar getroffen werd door het virus, lijkt dat niet meteen de hoofdreden. In elk geval weten de Belgian Cats waar ze heen moeten. Onze nationale damesploeg moet zich eerst ook nog wel weten te kwalificeren voor het EK.

OPNIEUW KWARTFINALE OF BETER VOOR DE CATS?

Zestien landen zullen deelnemen aan het EK. Bij de vorige editie van het landentoernooi schopten de Cats het tot in de kwartfinales. Spanje werd toen Europees kampioen.