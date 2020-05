Castors Braine strikt Belgian Cat Marjorie Carpréaux én speelster uit de WNBA

Bij Castors Braine doen ze grote inspanningen om ook volgend seizoen sterk voor de dag te komen. De kampioen uit het Belgische damesbasketbal verwelkomt Marjorie Carpréaux, ook lid van de nationale ploeg, en nog enkele andere nieuwkomers.

Voor Carpréaux gaat het haar derde passage worden bij Castors Braine. Het voorbije seizoen kwam Carpréaux uit voor Mechelen Kangoeroes. Bij Braine kan ze dus op zoek naar een nieuwe titel, om dan hopelijk in de zomer van 2021 met de Belgian Cats te schitteren op de Olympische Spelen.

Naast Carpréaux kondigt Braine nog twee andere aanwinsten aan: Kayla Alexander en Brittany Starling. Vooral Alexander is een opvallende naam. Zij maakt de oversteek van de WNBA, de competitie in de VS, waar ze uitkwam voor Chicago Sky.