NBA-spelers stemmen unaniem: "Wij willen dat de competitie wordt hervat"

Als het van de spelers zelf zou afhangen, dan hervat de NBA zo snel mogelijk. De National Basket Players Association, de spelersvakbond van de NBA, maakte dit bekend nadat het een informele poll had gehouden onder de spelers.

De NBA-spelers zouden voor een heropstart van de competitie zijn, ook in coronatijden. Hoe de resultaten gemeten werden is niet bekend geraakt. Het gerucht gaat dat meer dan 400 spelers gewoon een simpele sms kregen met de vraag. Daarop moesten de spelers ja of nee antwoorden.

"Een 'overweldigend' aantal NBA-spelers wil de competitie zo snel mogelijk weer aanvatten", klinkt het vanuit de spelersvakbond. Grote sterren als Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Russel Westbrook,.. zouden zich achter het idee hebben geschaard. Zo zou er zelfs een conference call zijn geweest tussen de verschillende sterren om het idee te bespreken.

Voorwaarde is wel dat het op een veilige manier kan gebeuren. Momenteel worden er al maatregelen getroffen, zodat de NBA-spelers de trainingen kunnen hervatten. Dat gebeurt dan wel individueel.