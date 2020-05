Belgian Cat krijgt een nieuw contract in Frankrijk

Kim Mestdagh, enkele dagen geleden nog te zien in De Container Cup, heeft haar contract verlengd bij Flammes Carolo Basket Ardennes. Ze tekende voor één extra jaar. Ze was dit seizoen goed voor bijna 10 punten per wedstrijd.

Kim Mestdagh had al een verleden in de Franse competitie, wans volgens Sporza speelde ze van 2015 tot 2017 al bij Flammes Carolo Basket Ardennes. Ze ging er dit seizoen opnieuw aan het werk en ze was goed voor gemiddeld 9,69 punten, 2,7 rebounds en 2,6 assists. Flammes Carolo Basket Ardennes is tevreden over de Belgian Cat en daarom heeft de club besloten om haar een nieuw contract aan te bieden. Ze heeft bijgetekend voor één extra jaar. Ze werden dit seizoen vierde, dus het betekent dat Mestdagh volgend seizoen in de EuroCup te zien zal zijn.