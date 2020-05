Uitstekend nieuws voor de tien teams in onze eerste klasse, enkel staartploeg vangt naast Europese licentie

Volgend seizoen zullen opnieuw dezelfde teams deel uitmaken van de Belgische eerste klasse. Alle eersteklassers hebben hun licentie gekregen. Dat betekent dat we opnieuw een competitie krijgen met tien ploegen. Eentje mag wel sowieso Europa niet in.

Voor de duidelijkheid: alle Belgische eersteklassers hebben hun licentie voor volgend seizoen beet en mogen opnieuw in de competitie aantreden. Er wordt wel nog onderscheid gemaakt tussen welke licentie ze juist in handen krijgen.

BRUSSELS VAN GROTE ZORGEN NAAR A-LICENTIE

Voor Aalst, Antwerp, Bergen, Brussels, Charleroi, Leuven, Limburg, Mechelen en Oostende is dat een A-licentie. Zeker voor Brussels is dat een ferme opsteker, want een tijdje geleden zag het er nog beroerd uit. Luik moet het stellen met een B-licentie.

Dat wil zeggen dat Luik geen Europees mag spelen. Het zal de ploeg een zorg wezen: het stond laatste op het moment dat de competitie werd stopgezet en komt sowieso niet in aanmerking voor Europees basketbal. Na een seizoen vol administratieve problemen is het al een succes dat het verlengd verblijf in eerste klasse verzekerd is.