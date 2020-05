Piloot van verongelukte Kobe Bryant was niet onder invloed

De piloot van de helikopter waarmee Kobe Bryant verongelukt was niet onder invloed van alcohol of drugs. Dat blijkt uit de lijkschouwing die de autoriteiten van LA hebben vrijgegeven.

Kobe Bryant (41) overleed met zijn dochter Gianna (13) en andere inzittenden op 26 januari na een helikoptercrash. De helikopter vloog met een snelheid van bijna 300 kilometer per uur tegen een bergwand. Vanwege de mist en de bewolking, was het zicht van de piloot zwaar belemmerd.

Uit de lijkschouwing van de slachtoffers blijkt dat Kobe Bryant op slag dood was. De basketlegende had over zijn hele lichaam zoveel verwondingen dat hij er direct aan overleden is.