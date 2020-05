Pro Basketball League neemt standpunt in over competitieformat en startdatum volgend seizoen

Sinds alle eersteklassers hun licentie kregen, was het wel duidelijk welke teams volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau zouden aantreden. Maar in welk format en vanaf wanneer? Daar moest nog worden over beslist.

De Pro Basketball League heeft hierover een standpunt ingenomen. Over het format is er al volledige zekerheid: daar wordt niets aan gewijzigd. Dat is ook het gemakkelijkste aangezien het mogelijk een overgangsjaar richting de oprichting van de BeNe League zal worden.

Concreet betekent dit dat er twee competitierondes zijn, met in de eerste ronde twee poules van vijf ploegen. Oostende, Antwerp, Charleroi, Mechelen en Brussels komen terecht in de eerste poule. Zo krijgen we al vroeg op het seizoen toppers tussen Oostende en Antwerp. De andere groep bestaat uit Bergen, Limburg, Aalstar, Luik en Leuven.

PLAY-OFFS BLIJVEN ONAANGETAST

Binnen die poules is er tegen elke ploeg een thuis-en uitwedstrijd. In de tweede ronde volgt er een thuis-en uitmatch tegen alle eersteklassers. Nadien volgen de play-offs met de kwartfinales, halve finales en finale. Respectievelijk volgens tweemaal een best-of-3 en in de finale een best-of-5.

Wat de startdatum van het nieuwe seizoen betreft stelt de Pro Basketball League 3 oktober voorop. Er kan ook later begonnen worden als de gezondheidssituatie dit vereist. Uiterlijk op 7 november moet de competitie wel op gang gebracht worden.