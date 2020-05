Belgian Lion vindt onderdak in Frankrijk

Belgian Lion Hans Vanwijn heeft een nieuwe club gevonden. Vanwijn had al enige tijd zijn afscheid aangekondigd bij de Antwerp Giants en nu is ook zijn volgende bestemming bekend.

De Speler van het Jaar was toe aan een nieuwe uitdaging en de 25-jarige heeft deze uitdaging gevonden in Frankrijk. Vanwijn gaat vanaf komend seizoen basketten voor Dijon.

Vanwijn was opgetogen met zijn transfer. "Ik kijk enorm uit naar het komende seizoen. Dijon doet het goed in Frankrijk en de Champions League. Ik denk ook dat de coach goed weet wat hij aan mij zal hebben en ik kijk er dan ook naar uit om voor hem te spelen."

Die coach was dan ook in zijn nopjes met de transfer. "We volgen Hans al twee jaar en zijn dan ook enorm blij dat we hem eindelijk hebben binnengehaald. Hij heeft enorm veel potentieel en past perfect binnen onze speelstijl."

"Sinds Dijon tegen Antwerp Giants speelde ben ik fan van Vanwijn en sindsdien heeft hij het ook bewezen in de Belgische competitie en in Europa. Ik kijk enorm uit naar onze samenwerking", aldus Laurent Legname, de coach van Dijon.