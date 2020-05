Druk groot om NBA-seizoen uit te spelen: financiële belangen maken trip naar Disney World of Vegas realistischer

Momenteel is een hervatting van de NBA nog niet in zicht en hebben de ploegen anno mei nog maar om en bij de 65 matchen gespeeld. Moet dit seizoen dan nog wel uitgespeeld worden? Ja, is het antwoord, omdat het waarschijnlijk niet anders kan.

De financiële kater bij de stopzetting van het seizoen zou immers te groot zijn voor de spelers. Die zouden dan 1 miljoen dollar aan loon kunnen verliezen. Logisch dus dat zij het seizoen willen uitspelen. Ze staan wel sterk, want de teameigenaars zitten wat dat betreft op dezelfde lijn. EIGENAARS HEBBEN GEDULD De wil om het huidige seizoen af te werken is dus bijzonder groot. De eigenaars zijn gerust bereid om te wachten tot december of januari om de competitie weer te hervatten. Dat is echter niet het gedroomde scenario van de spelers, die nu al hebben moeten inleveren. Voor hen dus liefst zo snel mogelijk hervatten. Waar het verder afwerken van het seizoen in Disney World of Las Vegas in eerste instantie nog al te gek leek, zal dit idee stilaan wel zieltjes winnen. Zolang er maar gespeeld kan worden.