Schoenen kopen van Michael Jordan? Dat is dan een half miljoen euro, alstublieft!

Michael Jordan's schoenen, die hij dertig jaar geleden droeg, zijn op een veiling voor een half miljoen euro de deur uitgegaan.

Iedereen heeft het dezer dagen over de Netflix-serie The Last Dance, waarin Michael Jordan gevolgd werd tijdens zijn 6e en laatstse NBA-titel. De serie zal hoe dan ook hebben bijgedragen aan het immense bedrag dat werd uitgegeven aan de schoenen.

Op een veilig bedroeg het winnende bedrag maar liefst 560.000 dollar, omgerekend zo'n half miljoen euro. De schoenen zijn de rode Nike's die Michael Jordan droeg tijdens het seizoen in 1985.

30 jaar later leveren de schoenen een recordbedrag op. Gedurende een week lang kon er geboden worden op de schoenen.