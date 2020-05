Ex-ploegmaat van Michael Jordan haalt uit: "90% van de documentaire klopt niet"

"The Last Dance", een documentaire over Michael Jordan en de Chicago Bulls, is goed op weg om één van de beste sportdocu's aller tijden te worden. Toch gooit Horace Grant, een ex-ploegmaat van Jordan bij de Bulls, nu een bom onder de reeks.

Horace Grant is niet mals voor "The Last Dance". "90% van de documentaire is bullshit. Wij als voormalige ploegmaats weten het. Het klopt niet. Jordan wilde de baas over mij spelen, maar hij kreeg het gewoon terug", aldus Grant bij radiozender ESPN 1000 in Chicago. Grant legt uit dat Jordan zeer hard was voor andere ploegmaats bij de Chicago Bulls. "Hij ging op een hartbrekende manier om met spelers als Will Perdue, Steve Kerr en Scott Burrell. Er kan al eens een duw zijn op training, maar slaan doe je niet", legde de ex-speler uit.