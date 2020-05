Kritiek op 'The Last Dance' zwengelt aan: Scottie Pippen boos op Michael Jordan

Scottie Pippen vormde samen met Michael Jordan in de jaren '90 de gouden tandem van de Chicago Bulls. Jordan was de sterspeler die het verschil maakte, Pippen zijn 'sidekick' die het vuile werk opknapte. De docu 'The Last Dance' lijkt nu voor frictie te zorgen tussen hen beiden.

Nadat de eerste delen van 'The Last Dance' werden uitgezonden, waren de reacties van het publiek laaiend enthousiast. Zij kregen zo een blik achter de schermen bij de beste speler aller tijden, Michael Jordan. Zijn ploegmaat van weleer Horace Grant liet echter weten dat de documentaire niet overeen stemt met de werkelijkheid. Nu komt er dus ook kritiek uit andere hoek. Volgens ESPN Chicago is Scottie Pippen furieus wegens de negatieve commentaren over zijn persoon tijdens de docu. Zo noemt Michael Jordan hem op een bepaald moment egoïstisch en onwetend. Er zijn nog andere zaken die Pippen in een minder positief daglicht plaatsen. Zo wilde hij in de laatste seconden van een playoffmatch tegen New York niet opnieuw op het terrein komen en vroeg hij een transfer aan toen zijn looneisen in het seizoen 1997-1998 niet ingewilligd werden.