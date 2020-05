NBA heeft duidelijk plan: daar willen ze de competitie hervatten

Er moet nog steeds een beslissing genomen worden over de NBA. Zo zou de Amerikaanse basketbalcompetitie het seizoen kunnen hervatten in het Disney World resort in Orlando, Florida.

Volgens Het Laatste Nieuws zou de NBA-top de competitie willen hervatten in het Disney World resort in Orlando, Florida. Dankzij de hotels en de infrastructuur zou deze locatie de voorkeur hebben op andere gebieden. Normaal gezien had het voorbije weekend de "conference finals" op het programma gestaan. De competitie ligt echter al sinds 11 maart stil. Begin juni zouden ze een beslissing willen nemen en er zijn plannen om de competitie midden juli te hervatten.