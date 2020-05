Doet sterspeler van Charleroi er nog een jaar bij? "Ik weet niet of ik mijn carrière zo kan afsluiten"

De 37-jarige Axel Hervelle was het voorbije seizoen aan de slag bij Charleroi. Het leek zijn laatste seizoen te worden, maar het coronavirus zou roet in het eten kunnen strooien. Hij wil zo zijn carrière niet afsluiten.

Axel Hervelle heeft er tot nu toe al een mooie carrière opzitten. Vooral in Spanje deed hij het goed bij Bilbao en Real Madrid. Zo heeft hij bijvoorbeeld de EuroCup gewonnen. Volgend seizoen werd hij normaal general manager bij Charleroi, maar hij lijkt toch nog een jaar te willen spelen.

Hij gaf meer uitleg in een interview bij de Waalse krant LDH. "Ik ga er nog even over nadenken, maar ik weet niet of ik mijn carrière zo kan afsluiten. Ik zal binnenkort een beslissing nemen", laat de ex-speler van de nationale ploeg weten.