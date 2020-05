Maandag valt in het basketbal de beslissing over de Euroleague: wordt er nog gespeeld?

De verschillende sporten lijken eindelijk de strijd te winnen van het coronavirus. Zo is de Duitse voetbalcompetitie al van start gegaan en maken andere competities en sporten een planning voor de heropstart.

In het basketbal lijkt het moeilijker te zijn om een beslissing te nemen. In de NBA zouden ze midden juli kunnen hervatten, maar dan moeten de collectieve trainingen in juni uiteraard goed lopen. Ook in Europa moet er nog een beslissing gemaakt worden.

Het is namelijk niet duidelijk of de Euroleague nog zal hervatten. De basketbalcompetitie waarin onder meer Sam Van Rossom (Valencia) en Ismael Bako (Villeurbanne) te zien zijn, zal volgens Het Nieuwsblad maandag een beslissing nemen over een eventuele heropstart.