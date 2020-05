New York-legende test positief op het coronavirus

Er is een nieuw positieve test afgeleverd op het coronavirus in de basketwereld en het is dan nog wel een bekende naam. Patrick Ewing heeft het coronavirus opgelopen. Tijdens zijn spelerscarrière groeide Ewing uit tot een echte legende bij de New York Knicks.

Liefst 15 jaar speelde Ewing bij de Knickx, van 1985 tot 2000. De center was één van de beste spelers van zijn generatie en werd liefst elf keer All-Star. Tijdens de play-offs botste hij met New York een paar keer op het Chicago van Michael Jordan. Ewing schopte het met de Knickx ook wel een paar keer tot de NBA-finale, maar werd nooit kampioen. De liefde voor het basketbal heeft Ewing nooit losgelaten, want de Amerikaan coacht de ploeg van de universiteit van Georgetown. Nu moet hij echter vooral aan de eigen gezondheid denken. Ewing heeft zelf bekendgemaakt dat hij positief getest heeft op Covid-19.